Электроснабжение в Вологодской области полностью восстановили

Всего в зону массовых отключений попали 411 населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Подача электроэнергии полностью восстановлена в Вологодской области после аварийных отключений, которые наблюдались с вечера 9 декабря из-за сильных снегопадов. Об этом сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова.

"По состоянию на 18:00 [мск] 12 декабря все жители области, электроснабжение которых было нарушено в период массовых отключений электроэнергии, подключены. Поступающие заявки жителей Череповецкого округа на обрывы проводов в потребительских сетях отрабатываются энергетиками по мере поступления", - сообщила Мазанова в докладе губернатору Георгию Филимонову, он разместил данные в своем Telegram-канале.

По данным замгубернатора, всего в зону массовых отключений попали 411 населенных пунктов, более 15 тыс. человек и 20 социально значимых объектов. Котельные, водозаборы и социальные объекты подключили к резервным источникам электроснабжения.

По данным Вологодского ЦГМС, 12 декабря после прохождения атмосферного фронта, после оттепели и залповых снегопадов на территории области начнется похолодание, температура опустится до минус 2-4 градусов, в ночь на субботу - до 7-9 градусов мороза.