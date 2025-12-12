Настоятеля Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря внесли в базу "Миротворца"

Ему вменяется в вину "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Настоятель Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря в Коломне игумен Варлаам (в миру Владимир Горбунов) попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ). Так, в октябре в базе оказались настоятель храма священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево в Москве иерей Виктор Родин, а также Мефодий (в миру Станислав Зинковский), епископ Егорьевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.