В Вологодской области смертность среди трудоспособных жителей снизилась на 8,2%

Объем потребления спиртного уменьшился с начала 2025 года в регионе на 14%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Смертность в Вологодской области среди лиц трудоспособного возраста сократилась на 8,2% на 1 декабря 2025 года в сравнении с аналогичным показателем 2024 года. Основное снижение произошло за счет сокращения смертности от болезней системы кровообращения и органов пищеварения, выявила команда ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России, проведя оценку медико-демографической характеристики Вологодской области по заказу федерального министерства.

"Смертность в регионе среди лиц трудоспособного возраста по основным классам причин смерти на момент 01.12.2025 сократилась на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте института.

Основное снижение произошло за счет классов: болезни системы кровообращения на 12,9% (хроническая ишемическая болезнь сердца сокращение на 17,1%, кардиомиопатии - на 10,5%, гипертоническая болезнь - более чем на 50%), болезни органов пищеварения на 20,7% (снижение, в основном, за счет фиброза и цирроза печени - на 28,2%, алкогольная болезнь печени - на 49,1%, токсическое поражение печени - почти на 70%), внешние причины - минус 10,6% в сравнении с аналогичным периодом, выявили в ходе оценки.

По данным команды института, ограничение потребления алкоголя - один из механизмов, направленных на сохранение здоровья населения, профилактику осложнений имеющихся хронических заболеваний и, как следствие, сокращение смертности, особенно в группе лиц трудоспособного возраста. Смертность сразу по нескольким классам причин ассоциирована с употреблением алкоголя. Прежде всего это болезни системы кровообращения, отдельные заболевания органов пищеварения, внешние причины (дорожно-транспортные происшествия, суициды, утопления и иные).

"Во-вторых, несмотря на то, что мы видим позитивные изменения медико-демографических характеристик для оценки эффекта от ограничительных мер, которые введены в регионе в марте 2025 года, необходимо дополнительное наблюдение. Исследования, проведенные в других странах, свидетельствуют о целесообразности отсроченного исследования медико-демографических характеристик, так как основные изменения, сопряженные с ограничением потребления алкоголя в популяции, регистрируются через несколько лет от момента начала действия таких мероприятий", - добавили в институте.

О динамике потребления и продаж

По данным ЕГАИС, объем потребления алкоголя снизился с начала этого года в Вологодской области на 14%, или на 1,24 л на человека в пересчете на безводный спирт в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем - с 8,81 л в прошлом году до 7,57 л в этом. Объем продаж алкоголя в регионе снизился за январь - ноябрь на 18,2%. С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и особые праздничные дни - 30-31 декабря и новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день, День Весны и Труда (Первомай) и День Победы.