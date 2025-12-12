В ДНР используют 101 водовоз для подачи тепла населению

Глава региона Денис Пушилин уточнил, что для бесперебойной работы в котельных установили накопительные баки, воду подвозят бригады "Донбасстеплоэнерго", "Воды Донбасса" и шефских регионов

ДОНЕЦК, 12 декабря. /ТАСС/. Коммунальные предприятия Донецкой Народной Республики (ДНР) используют более 100 водовозов для обеспечения котельных теплоносителем на фоне водной блокады. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Несмотря на устроенную противником водную блокаду, стабильно подаем тепло жителям и в соцучреждения. Всего для снабжения водой котельных по республике задействуем 101 водовоз", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что для бесперебойной работы в котельных установили накопительные баки, воду подвозят бригады "Донбасстеплоэнерго", "Воды Донбасса" и шефских регионов.

В начале декабря в ходе прямой линии с жителями региона Пушилин сообщил, что начатое еще в августе, в условиях дефицита водных ресурсов заполнение систем теплоснабжения водой позволило подготовиться к отопительному сезону.

В июле власти ДНР приняли решение о сокращении подачи воды населению из-за критической ситуации с ее запасами.