Активисты Greenpeace разлили краску вокруг Триумфальной арки в Париже

Таким образом они выразили протест против "недостаточного прогресса" в выполнении положений Парижского соглашения о климате

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Участники международной экологической организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) облили краской крупнейший в Париже круговой перекресток вокруг Триумфальной арки. Таким образом они выразили протест против "недостаточного прогресса" в выполнении положений Парижского соглашения о климате.

"Спустя 10 лет после подписания Парижского соглашения настало время прислушаться к другим голосам, помимо тех, которые руководствуются погоней за прибылью в ущерб общественным интересам. Сегодня необходимо услышать тех, кто в первую очередь страдает от климатического кризиса, но слишком часто остается незамеченным", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Запись сопровождается панорамной фотографией перекрестка, снятой с высоты, на которой видно залитое краской дорожное полотно вокруг монумента.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 195 государств. По его условиям страны-участницы обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной стадией развития мировой экономики.