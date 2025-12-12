В ПВР Белгорода находятся 37 жителей после падения боеприпаса

Рядом с местом происшествия работает ситуационный центр

БЕЛГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. После падения боеприпаса 37 человек разместили в ПВР на территории социального объекта в Белгороде. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Территория оцеплена, доступ ограничен. Взрывотехники проводят мероприятия, чтобы обезвредить его. Нам потребовалось на время вывезти людей из опасной зоны. К этому моменту 37 жителей из ближайших домов находятся в подготовленном пункте временного размещения", - написал он.

По словам Демидова, рядом с местом происшествия работает ситуационный центр. "Там находятся специалисты из соцзащиты, ГО ЧС, городских управ - чтобы решать вопросы быстро и на месте. Транспорт для доставки в ПВР продолжает дежурить, так как некоторые люди только возвращаются домой с работы. Наши сотрудники на месте помогают им покинуть опасную зону", - добавил Демидов.

Ранее произошло падение боеприпаса на территории социального объекта в Белгороде, погибших и пострадавших нет.