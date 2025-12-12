Регионы РФ показали туристические проекты на форуме "Открой твою Россию"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новые туристические проекты, направленные на привлечение иностранных туристов, презентовали представители 10 регионов-финалистов программы развития въездного туризма "Открой твою Россию", которую реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок (ЦСР). Презентация прошла в Москве в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Так, генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Черняев презентовал туристический маршрут "По следам красного дракона: пять стихий Югры", в рамках которого туристы познакомятся с тремя городами региона. "Туристы из Китая являются целевой аудиторией нашего туристического продукта. Наш продукт сезонен, тур <...> позволяет через призму стихий - дерева, огня, земли, металла и воды - поучаствовать в обрядах, ремеслах и гастрономических открытиях. <...> Участники тура посетят три города: Когалым, Сургут и Ханты-Мансийск. <...> Стоимость продукта составляет порядка 10-12 тыс. юаней, период пребывания - 4-6 дней", - рассказал он.

Заместитель министра культуры Тульской области Елена Мартынова презентовала новый проект региона "Три легенды горячего сердца России", отметив, что он также ориентирован на китайских туристов. "Мы предлагаем три легенды нашим гостям - о щите, душе и о славе. <…> Это живые интерактивные впечатления - наши гости смогут сами испечь пряник, пройтись по стенам Тульского Кремля и даже попробовать пострелять из лука", - отметила она.

Свои программы "Настоящая Сибирь", "Русь сибирская" и "Русские каникулы. Москва + Тюменская область" представили в Тюменской области. А заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова, презентуя тур "Сердце Арктики", отметила, что его целевой аудиторией являются туристы из Индии и Китая. Она подчеркнула, что тур будет учитывать предпочтения туристов из обеих стран. Так, по ее словам туристы из Китая предпочитают более насыщенную программу, а гости из Индии - более размеренный темп.

Сибирь и Дальний Восток

Активно к работе в рамках программы подключились регионы Сибири и Дальнего Востока, Так, первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова представила маршрут "Золотые горы Алтая" - путешествие, совмещающее знакомство с богатой природой Алтая и высокий уровень предоставляемого сервиса. "Это премиальное размещение, гастрономия, <…> программа оснащена оздоровительной составляющей", - подчеркнула она.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников также презентовал проект "Алтайтерапия: счастье через край", нацеленный на велнес-туристов, этноискателей и семей с детьми. Кроме того, команды Республики Алтай и Алтайского края разработали совместный проект "Великий Алтай: в поисках Дао". А команда Иркутской области презентовала два туристических проекта - "Великий чайный путь" и "Фестиваль снега и льда".

Среди дальневосточных регионов свои проекты представили команды из Амурской области, Сахалина и Приморского края. Так, министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева, презентуя тур "Красный шелк", отметила, что регион ставит перед собой задачу диверсифицировать существующие маршруты, опираясь на современные тренды.

В свою очередь, первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова рассказала о межрегиональном проекте "Восточное кольцо России: Приморье - Сахалин и Курилы - Камчатка". А министр туризма Приморского края Наталья Набойченко рассказала о региональном проекте "Золотые ключи". "Это не набор экскурсий, это путешествия, которые открывают Россию через силу, стихию, искусство, доступ к возможностям. В китайской культуре золотой ключ означает доступ к тому, что закрыто для других - удаче, возможности, к особому пути. И мы готовы все это предложить нашему гостю", - подчеркнула она.