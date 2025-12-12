Весь персонал закрытого более трех лет аэропорта Воронежа продолжает работу

Несмотря на действующие временные ограничения на выполнение полетов гражданской авиации в воздушном пространстве, аэропорт всегда находится в режиме полной готовности принять самолет, рассказал гендиректор аэропорта Роман Фроленко

ВОРОНЕЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Персонал международного аэропорта Воронеж имени Петра I, в целях обеспечения безопасности прекратившего работу в день начала специальной военной операции - 24 февраля 2022 года, продолжает трудиться на своих местах и готов к возобновлению полетов. Об этом ТАСС сообщил гендиректор аэропорта Роман Фроленко.

"Несмотря на действующие временные ограничения на выполнение полетов гражданской авиации в воздушном пространстве, аэропорт всегда находится в режиме полной готовности принять самолет. Именно поэтому все сотрудники находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свою работу. Все службы регулярно проходят обучения и готовы обеспечить высокий уровень обслуживания рейсов, как только ограничения будут сняты и аэропорт вернется к работе в штатном режиме", - сказал Фроленко.

Он отметил, что в период действующих ограничений на использование воздушного пространства в аэропорту в полном объеме проводятся регламентные и профилактические мероприятия по подготовке техники и персонала к работе. Внимание уделяется как теоретическому, так и практическому обучению технического и производственного персонала для обеспечения авиационной и транспортной безопасности. Все службы аэропорта задействованы в проведении учений с моделированием различных ситуаций для поддержания его работоспособности и имеют высокую степень готовности к обслуживанию рейсов.