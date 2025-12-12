ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Москве зафиксировали порывы ветра до 18 м/с

Есть случаи повреждения конструкций
18:06

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Порывы ветра в Москве достигли 18 м/с. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

"Порывы ветра до 18 м/с зафиксированы в столице. Есть случаи повреждения конструкций. Городские службы оперативно устраняют поврежденные ветром деревья и конструкции", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сильный ветер сопровождается снегом и погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и просят горожан быть внимательными на дорогах и тротуарах, сообщили в комплексе. 

