В Пролетарском районе Ростова-на-Дону отменили режим ЧС после атаки БПЛА

Все последствия устранены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Пролетарском районе после массированной атаки БПЛА в октябре 2025 года, все последствия устранены. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Повреждения домов устранены, оконные проемы и крыши отремонтированы, все пострадавшие получили необходимые выплаты. В связи с тем, что обстоятельства, послужившие основанием для введения режима ЧС, устранены, принято решение о снятии режима [в Пролетарском районе города]", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь с 20 на 21 октября в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. БПЛА были уничтожены и подавлены в 16 городах и районах области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате атаки ранения получили два жителя частного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Ранее в правительстве Ростовской области сообщали, что в городах и районах повреждено 4 многоквартирных жилых дома, 3 частных жилых дома, здание частного медицинского центра, трансформаторная подстанция, 5 торговых павильонов, 25 легковых автомобилей.