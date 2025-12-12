ТАСС стал лауреатом Национальной премии "Дзен" как самое цитируемое агентство

Награду от лица агентства получила главный редактор ТАСС Светлана Каражас

Редакция сайта ТАСС

Главный редактор ТАСС Светлана Каражас (слева) © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Дзен" назвал победителей Национальной премии для СМИ и представителей медиа, ТАСС стал лауреатом в категории "Самое цитируемое агентство".

Как передает корреспондент ТАСС, церемония вручения премии "Люди слова" прошла в кинотеатре "Художественный" в центре Москвы. Ее лауреатами стали СМИ и представители медиа, которые являются ориентиром в мире информации для миллионов людей по всей России.

Награду от лица агентства получила главный редактор ТАСС Светлана Каражас. "Спасибо, что доверяете нам, цитируете нас - агентство ТАСС", - сказала она.

В номинации "Международная повестка" отметили телеканал RT, награду вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, премия является прекрасным стимулом, чтобы СМИ стремились доказывать качество своей работы.

Звание "Медиахолдинга года" досталось "Известиям", "Экономическое медиа года" - РБК, "Аналитическое медиа года" - "Коммерсанту". В номинации "Общественная повестка" награду получила "Комсомольская правда", лауреатом в категории "Первые на месте событий" стал "Московский комсомолец". В индивидуальной номинации "Журналист года" отмечен Александр Юнашев. За "Нестандартную подачу" наградили Lenta.ru, региональным медиа признан телеканал "Краснодар". В номинации "Городская повестка" "Дзен" наградил "Фонтанка.ру." Звание "Спортивное медиа года" получил "Чемпионат", а в категории "Лучшее медиа о звездах" лауреатом стал Super.ru.

"Дзен" - контентная платформа с новостями, видео и текстами от свыше 100 тыс. авторов-блогеров. Алгоритмы "Дзена", которыми, по данным платформы, каждый день пользуются миллионы человек, учитывают их интересы и рекомендуют соответствующий контент.