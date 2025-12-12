В Смоленской области планируют обновить 18 учреждений культуры в 2026 году

Это позволит создать условия для творчества и обучения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Смоленской области намерены обновить и оснастить в 2026 году 18 учреждений культуры в 12 районах. Это позволит создать условия для творчества и обучения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"В этом году в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы "Развитие культуры в Смоленской области" модернизированы 14 учреждений. <...> Обновление ведем и в рамках партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины". В этом году он позволил укрепить материально-техническую базу и провести ремонты в 22 Домах культуры, расположенных в 20 муниципальных образованиях. В следующем году планируем обновить и оснастить еще 18 учреждений культуры в 12 муниципальных округах", - написал Анохин.

Он отметил, в регионе ведется капитальное обновление домов культуры, школ искусств, библиотек, музеев. Так, в Велижском Доме культуры и Духовщинской детской школе искусств полностью приведены в порядок внешний вид зданий и внутренние помещения, а также приобретено современное оборудование. "В Вяземском районном культурно-досуговом центре выполнены работы по ремонту кровли, фасадов и зрительных залов", - добавил Анохин, подчеркнув, что это позволяет создавать современные пространства для творчества и обучения.