Девочку из Ульяновской области наградили медалью за спасение брата при пожаре

Также награду получили братья Ивановы, они обнаружили учебную мину

УЛЬЯНОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. В Ульяновской области 13-летняя Дарья Шмырева получила медаль "За проявленное мужество" за спасение младшего брата при пожаре в частном доме осенью 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заксобрания региона.

"13-летняя Дарья Шмырева, жительница села Коровино (Чердаклинский район), во время пожара, произошедшего в частном доме осенью прошлого года, не растерялась и благодаря грамотным действиям спасла свою жизнь и жизнь младшего брата", - отмечается в сообщении.

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов, который вместе с сенатором Сергеем Рябухиным принимал участие в церемонии награждения, написал в своем Telegram-канале, что Даша в момент пожара смогла вывести брата из задымленной комнаты. "Пламя перегородило путь из квартиры, поэтому девочка накрыла мокрой тканью лицо брату и себе и нашла наиболее безопасный угол. Все это время Даша держала ситуацию под контролем и оберегала брата до приезда помощи", - добавил он.

Медаль также получили братья Ивановы - 13-летний Даниил и 16-летний Иван. Во время прогулки со своим другом - 14-летним Артемом Макаровым - на берегу реки Сельдь они обнаружили учебную мину. "Ребята проявили бдительность, сообщили взрослым и обеспечили безопасность места опасной находки. Благодаря их храбрости удалось избежать возможного взрыва", - отмечается в сообщении пресс-службы областного парламента.

Председатель заксобрания Ульяновской области Валерий Малышев поблагодарил ребят за смелость. "Спасибо ребятам за проявленное мужество, самообладание, решительность и смелость в сложной жизненной ситуации. Отдельная благодарность родителям и учителям подростков за то, что воспитали достойных граждан России!" - приводятся его слова в сообщении.

Награды юным героям Совет Федерации вручает ежегодно, начиная с 2014 года. Такая работа ведется по всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети-герои".