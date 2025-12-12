Свыше 200 военнослужащих стали участниками соревнований "Игры героев"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Церемония закрытия Всероссийских соревнований "Игры героев" среди военнослужащих, получивших ранения в зоне СВО, прошла на скалодроме спортивного центра ЦСКА. Спортивные состязания собрали вокруг себя свыше 200 участников, сообщили в Минобороны России.

"Соревнования по адаптивным видам спорта проводились в семи дисциплинах: армрестлинг, волейбол сидя, пауэрлифтинг (жим лежа), настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука и легкая атлетика. В "Играх героев" приняли участие порядка 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники ознакомились с пятью демонстрационными видами спорта с использованием VR-технологий: адаптивный бокс, гонка дронов, спортивное программирование, фиджитал футбол и фиджитал сквош.

В военном ведомстве уточнили, что все состязания проводились на спортивных объектах Центрального спортивного клуба армии Минобороны России при партнерской поддержке Министерства спорта России.

Там проинформировали, что в общекомандном зачете первое место завоевала команда из Московского военного округа, второе - команда Южного военного округа, а третье - Ленинградский военный округ.

В Минобороны отметили, что в церемонии закрытия соревнований приняли участие министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров. "Министерство обороны Российской Федерации в лице ЦСКА делает все возможное для создания условий, чтобы каждый военнослужащий, который получил ранение, мог заниматься спортом", - подчеркнул в ходе своей речи замглавы военного ведомства.