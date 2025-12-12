В Амстердаме прошел новогодний концерт с участием Деда Мороза из Великого Устюга

Дед Мороз также рассказал, что в 2025 году посетит порядка 20 зарубежных городов в ходе новогоднего путешествия по миру

АМСТЕРДАМ /Нидерланды/, 12 декабря. /ТАСС/. Новогодний музыкальный вечер состоялся в одном из амстердамских театров, мероприятие собрало полный зал. Как передает корреспондент ТАСС, "гвоздем программы" стал визит Деда Мороза из Великого Устюга Вологодской области.

Многие посетители концерта пришли пообщаться с волшебником целыми семьями. В программе вечера звучали в основном песни на английском и русском языках, а также рождественские композиции и произведения классической музыки, включая этюды русского композитора М. Ф. Гнесина. Юные исполнители выступали в праздничных костюмах, представив вокальные номера. Зрители поддерживали выступающих аплодисментами.

В конце ноября Дед Мороз рассказал ТАСС, что в 2025 году посетит порядка 20 зарубежных городов в ходе новогоднего путешествия по миру. Впервые в план вошли Братислава, Марсель, Мумбаи и другие города.

Как сообщал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в этом году маршрут зарубежного путешествия охватывает 13 государств. Везде проходят праздничные мероприятия. В программе значатся Китай, Индия, Словакия, Австрия, Италия, Германия, Дания, Бельгия, Франция, Люксембург, Нидерланды, Армения и Белоруссия. Завершится поездка 24 декабря в Минске.