МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе окреп до минус 5 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Метеостанция в подмосковном Зарайске зафиксировала температуру воздуха в минус 5,2 градуса, на данный момент это самая низкая температура в столичном регионе", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что столбики термометров к текущему моменту опустились до отметки в минус 5 градусов в Кашире и Солнечногорске. На территории Москвы температура воздуха составляет пока минус 3,7 градуса - такие данные показывает главная метеостанция города, расположенная на территории ВДНХ. В центре столицы в районе гостиницы "Балчуг" сейчас 3,1 градуса ниже нуля.

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящей ночью на фоне небольшого снега местами ожидается до минус 7 градусов в Москве и до минус 9 градусов по области. Ветер северный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Днем в субботу, 13 декабря, прогноз обещает облачность с прояснениями и температуру в Москве от минус 3 до минус 5 градусов, по области - от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер северный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с и порывами до 17 м/с сохранится.

В период до 21:00 мск в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности, связанный с порывами ветра и гололедицей на дорогах. На прогностических картах он обозначает потенциально опасные метеоусловия.