Участники кадровой программы "Герои земли Орловской" защитили дипломные работы

Торжественное вручение дипломов состоится 18 декабря

ОРЕЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Участники региональной кадровой программы для бойцов спецоперации "Герои земли Орловской" защитили дипломные работы. Вручение дипломов состоится 18 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Орле прошла защита дипломных проектов участников региональной кадровой программы "Герои земли Орловской". <...> 18 декабря состоится торжественное вручение дипломов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 29 участников первого потока кадровой программы под руководством кураторов разработали и успешно защитили пять дипломных проектов на базе института развития образования региона. Комиссия высоко оценила актуальность и практическую значимость выполненных работ. "В ходе защиты проектов участники продемонстрировали результаты освоения учебных дисциплин по программе профессиональной переподготовки, а также знания, полученные в ходе проведения стажировок", - сообщили в пресс-службе.

Программа "Герои земли Орловской" была запущена в регионе 14 февраля. Ее целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и организаций региона. Также в регионе функционирует общественный совет при губернаторе для поддержки участников специальной военной операции и их семей.