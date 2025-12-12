В Ингушетии прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 18 градусов

Кроме того, непогода будет способствовать образованию снежного наката и гололедицы на дорогах и тротуарах региона

МАГАС, 12 декабря. /ТАСС/. Резкое понижение температуры воздуха прогнозируется на территории Ингушетии. Так, в горах региона ожидается понижение до -18 градусов, дождь и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Ингушетии в период с 13 по 16 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Прогноз: резкое понижение температуры воздуха: ночью до -10 градусов, в горных районах - до -18 градусов. Интенсивные осадки: дождь, мокрый снег, в предгорных и горных районах - сильный снег", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, непогода будет способствовать образованию снежного наката и гололедицы на дорогах и тротуарах региона. Владельцам автотранспорта рекомендовано не планировать поездки на дальние расстояния.

На данный момент в Ингушетии держится плюсовая температура, в среднем днем +6 градусов, ночью +3 градуса.