Посол РФ в Австрии отметил вклад соотечественников в сохранение памяти о Победе

Была реализована обширная программа, включившая в себя более 40 различных памятных торжеств и акций, отметил Андрей Грозов

ВЕНА, 12 декабря. /ТАСС/. Посол России в Австрии Андрей Грозов на рождественском приеме в российской дипмиссии отметил вклад российских соотечественников и австрийских активистов в сохранение памяти о вкладе СССР в освобождение Европы от фашизма, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году, как известно, мы с нашими друзьями из стран СНГ и единомышленниками по всему миру отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю этого знаменательного юбилея прошли и проходят масштабные памятные мероприятия. Знаю, что и в Австрии совместно с нашими друзьями из посольств стран СНГ, российскими соотечественниками была реализована обширная программа, включившая в себя более 40 различных памятных торжеств и акций. Среди них выставки, церемонии возложения венков, концерты и многое другое", - сказал он.

"Хотел бы при этом отметить большой вклад в дело сохранения памяти о подвиге советских воинов российских соотечественников в Австрии. Активисты нашей диаспоры организуют показы отечественных военных фильмов под открытым небом в центре Вены, шествие "Бессмертного полка", проводят субботники на захоронениях, помогают в установлении имен и поиске мест погребений красноармейцев, воплощают в жизнь другие важные проекты. Надеюсь, что объединенными усилиями, сплоченными рядами нам удастся добиться многого и на мемориальном направлении, и в деле укрепления позиций русского языка, и продвижения богатого русского культурного наследия в Австрии", - продолжал посол.

"Конечно же, мы признательны нашим австрийским друзьям, которые по велению сердца оказывают содействие российскому посольству в работе на этом направлении", - заключил дипломат.