В ГД рассказали о максимальном размере выплат по больничному в 2026 году

Родители, осуществляющие уход за больным ребенком младше семи лет, смогут получать до 207 тыс. рублей в месяц, отметила депутат Светлана Бессараб

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц", - сказала депутат.

В 2025 году этот показатель составляет чуть более 172 тыс. рублей в месяц.

Порядок оплаты

Бессараб отметила, что больничный рассчитывается с учетом среднедневного заработка и стажа работы. "Если лицо, получающее пособие по временной нетрудоспособности, имеет стаж работы от 6 месяцев до 5 лет, размер больничного будет составлять 60% от средней заработной платы. А от 5 до 8 лет - 80%. И, наконец, от 8 лет и более - 100% заработной платы", - напомнила парламентарий.

"Также 100% заработной платы из расчета среднедневного заработка, но не выше 207 тыс. рублей в месяц, получат родители, которые осуществляют уход за больным ребенком в возрасте до семи лет, независимо от их стажа работы", - подчеркнула Бессараб.