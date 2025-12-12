В ОП напомнили о запрете принуждать сотрудников работать в новогодние праздники

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организации не могут вызывать на работу сотрудников без их согласия в праздничные дни, в том числе новогодние. Из этого правила есть редкие исключения, к которым относятся катастрофы и несчастные случаи, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Работодатель не вправе вызвать сотрудника на работу в праздники только при наличии своего желания. Для работы сотрудника в выходной день нужно получить его согласие, кроме исключительных случаев (обоснование: ч. 2, 3, 5 ст. 113, ч. 1 ст. 290 Трудового кодекса РФ). Если работник отказывается трудиться, то принудить его работодатель не вправе", - отметил эксперт.

Член ОП РФ пояснил, что работников разрешено вызывать на работу без их согласия только для "устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия" либо их предотвращения. Также это возможно при несчастных случаях, уничтожении или повреждении имущества работодателя, государственных или муниципальных объектов.

Это допустимо для выполнения работ, обусловленных введением чрезвычайного или военного положения; для решения срочных задач в таких чрезвычайных обстоятельствах, как пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии, вспышки заболеваний среди животных. Кроме того, это касается ситуаций, угрожающих жизни или нормальным условиям жизни населения.

По закону, в праздники также допустимы работы, которые не могут приостанавливаться или связанные с обслуживанием населения, с неотложным ремонтом. Труд творческих сотрудников тоже может регулироваться особым образом.

Новогодние праздники в этот раз продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Они будут самыми долгими за много лет.