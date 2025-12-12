Миронов предложил отменить ЕГЭ

Подготовка школьников к единому государственному экзамену не отражает реальной потребности в знаниях и сказывается затем на уровне высшего образования, считает председатель партии "Справедливая Россия"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подготовка школьников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) не отражает реальной потребности в знаниях и сказывается затем на уровне высшего образования. Такое мнение высказал ТАСС лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам политика, в школах "нагрузка растет, а качество подготовки падает". "Основная нагрузка на школьника сегодня вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а вовсе не объемом знаний, объективно необходимых современному ученику", - считает Миронов.

"Пока мы не избавимся от ЕГЭ, никакие позитивные перемены в нашем среднем образовании невозможны, - сказал депутат. - А, значит, и не повысим уровень высшего образования - данные о большом числе учащихся, которые сдали ЕГЭ, но потом не "тянут" учебу в вузе, это убедительно подтверждают".

5 декабря было опубликовано расписание ЕГЭ на 2026 год. Первыми экзаменами выпускники будут сдавать историю, литературу и химию (1 июня), 4 июня - русский язык, 8 июня - ЕГЭ по математике. 11 июня экзамен будут сдавать те, кто выбрал обществознание и физику, 15 июня - биологию, географию и иностранные языки (письменная часть). 18 и 19 июня планируется устная часть экзамена по иностранному языку, а также информатика. В расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля выпускники текущего года будут иметь возможность пересдать один из предметов.