Вильфанд: в мире продолжается слабая Ла-Нинья

На глобальную температуру явление не сильно влияет, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Слаборазвитая Ла-Нинья продолжает фиксироваться в акваториях Тихого океана, однако явление не сильно влияет на глобальную температуру. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В экваториальных широтах Тихого океана в ноябре продолжалось увеличение площади акватории, занятой отрицательными аномалиями в тропосфере. Они наблюдались даже на 10-20 градусах северной широты, то есть это практически тропики. Там тоже температура поверхности океана была ниже нормы. Это характеристика того, что продолжается слаборазвитая Ла-Нинья", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что повторяется парадокс: температура поверхности воды в Тихом океане, в экваториальных и тропических регионах ниже нормы, тем не менее месяцы экстремально высокие по температуре. В 2023-2024 годах, когда была зафиксирована рекордно высокая температура по всему земному шару, преобладало противоположное явление Эль-Ниньо, характеризующееся температурой океана выше нормы.

"Почему же продолжают фиксироваться рекорды тепла? Ответ здесь только один: в современную климатическую эпоху антропогенный фактор, который обусловливает постоянное увеличение концентрации парниковых газов, существенно превалирует над природными факторами. Лет 50 назад отрицательная аномалия температуры в Тихом океане привела бы к тому, что средняя температура по полушарию, замыкала бы последнюю десятку ранжированных показателей по теплу за все годы. А сейчас это не так, оказывается, что результат деятельности человека влияет на погоду гораздо сильнее", - заключил он.