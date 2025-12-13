Мосгортранс: электробусы могут поехать из Москвы в область при развитии зарядок

Руководитель учреждения Николай Асаул отметил, что в 2025 году начали работу 17 современных автобусов российского производства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Электробусы смогут перевозить пассажиров на смежных пригородных маршрутах Москвы и области по мере развития зарядной инфраструктуры. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

"В этом году мы запустили электробусы с ночной зарядкой, которые могут весь день работать без подзарядки. В частности, такой электробус уже работает в Зеленограде. По мере развития зарядной инфраструктуры могут появиться электробусные маршруты в область, но пока у нас план по автобусным", - сказал он.

По словам Асаула, в рамках проекта "Москва - область" по поручению заммэра столицы Максима Ликсутова в 2025 году начали работу 17 пригородных маршрутов. На линии вышли современные комфортные автобусы российского производства, оснащенные климат-контролем, USB-зарядками и медиаэкранами. Они приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. Сейчас на них курсируют около 100 автобусов большого класса.

"Перед запуском каждого маршрута мы предварительно проверяем трассу его следования, безопасность проезда, работу всех систем и обучаем водителей. Сегодня на маршруте №1383 в Химки тестируем новую модель автобуса ЛиАЗ Citymax 12 повышенной комфортности. У него увеличена площадь низкого пола, остекления и ширина дверных проемов", - отметил собеседник агентства.

Смежные региональные маршруты

По договоренности между правительствами Москвы и Московской области всего в 2025 году в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях.

В результате на этих маршрутах будут внедрены стандарты московского транспорта.

Для удобства пассажиров разработан специальный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличить от городских. До конца этого года планируется планомерно запускать по несколько маршрутов в месяц, чтобы пассажирам было удобнее привыкать к изменениям. В целом до 2028 года планируется включить в систему московского транспорта не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.

Полный текст интервью будет опубликован 14 декабря в 09:00.