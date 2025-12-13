В Москве не планируют убирать надпись "Это электробус" на подвижном составе

Как отметил генеральный директор предприятия Николай Асаул, это символ столичной транспортной системы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" пока не планирует избавляться от надписи "Это электробус" на подвижном составе. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Николай Асаул.

"Надпись "Это электробус" - уже символ московской транспортной системы, символ Москвы, если хотите. Кстати, очень многие города тоже начали внедрять электробусы и используют это сочетание. Пока мы не видим необходимости избавляться от этого написания", - сказал он.

По его словам, надпись "создает настроение", указывает на то, что в городе появляется все больше электробусов. "Все-таки пока у нас еще чуть больше трети всего подвижного состава - электробусы. Когда будет подавляющее большинство, наверное, это уже будет не так актуально", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что сегодня в Мосгортрансе из 750 маршрутов более 250 - электробусные.

Ранее Асаул сообщал, что количество электробусов в парке ГУП "Мосгортранс" достигло 2,7 тыс. единиц, что обеспечивает Москве статус лидера в Европе по развитию и использованию этого вида транспорта. На предприятии работают свыше 25 тыс. человек. В 2025 году было запущено рекордное количество электробусов на рекордные 80 новых маршрутов, "что превышает показатели прошлых лет". Электробусы составляют 35% парка Мосгортранса. Сегодня на всех автобусах и электробусах столицы в будни совершается около 4 млн поездок.

