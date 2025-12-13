В Госдуме рассказали о праве бойцов СВО на рассрочку и льготы по ЖКХ

Для получения льготы необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи могут оплачивать коммунальные услуги в рассрочку и оформить ряд других льгот в сфере ЖКХ. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов ("Единая Россия").

Он подчеркнул, что "меры поддержки действуют постоянно, в том числе после возвращения участника СВО домой".

"Отдельно выделю право участников спецоперации, а также членов их семей оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку. Для этого собственник или квартиросъемщик, относящийся к льготной категории, должен обратиться с заявлением в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию", - сказал депутат.

Кроме того, участники СВО имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату наема и содержания жилья, возмещение 50% затрат на управление, содержание и капремонт многоквартирного дома. "Плата за воду, электричество и отопление туда не входит, однако регионы имеют право устанавливать отдельные льготы в этой части", - отметил парламентарий.

"Также участники СВО освобождены от начисления пеней за просрочку платежей и освобождены от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Если мы говорим про ИЖС, участники спецоперации имеют приоритетное право на социальную газификацию", - перечислил зампред комитета.

Он отметил, что для семей погибших или пропавших без вести бойцов тоже предусмотрены льготы, включая отсутствие пени за несвоевременное внесение платежей по ЖКУ, компенсацию услуг электрика и сантехника, расходов на установку стационарного телефона, а также право на выплату для ремонта частного дома.