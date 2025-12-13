Муфтий в преддверии Нового года призвал мусульман заботиться обо всех людях

Также в праздничные дни полезно во всем придерживаться умеренности, отметил муфтий Чувашской Республики, член Совета улемов Духовного собрания мусульман России Ильяс Сафиянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мусульманам во время близящихся новогодних праздников следует быть внимательными и щедрыми не только к родственникам, но и к соседям вне зависимости от их национальности и религии, забота обо всех людях является крайне богоугодным делом. Об этом ТАСС рассказал муфтий Чувашской Республики, член Совета улемов Духовного собрания мусульман России Ильяс Сафиянов.

"Праздников, имеющих особо ценное значение в отношениях между людьми в России, немало, и потому для мусульманина важно и нужно обращать свое внимание в это время не только на себя и родственников, но и на своих соседей независимо от их религии или национальности. Дарить им подарки, угощать блюдами знаменитой восточной кухни и проявлять заботу по отношению ко всем является крайне богоугодным делом", - сказал он.

Муфтий отметил, что такими действиями мусульмане "не только делают добродеяние, которое зачтется верующему в день Суда, но и здесь и сейчас укрепляют межличностные связи, показывая красоту многовековой мусульманской культуры".

По его словам, также в праздничные дни полезно во всем придерживаться умеренности. "Важно не тратиться напоказ, пытаясь понравиться другим, а ценить духовные и внутренние богатства, дарованные нам самим Творцом", - подчеркнул он.

"Во время празднеств будет лучше всего помогать другим, следуя мусульманским ценностям, что и сделает наш 2026 год действительно ценным", - заключил Сафиянов.