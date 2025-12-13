На Кубани в выходные прогнозируется значительное похолодание

Температура воздуха понизится на 10-12 градусов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Температура на юге европейской России в ближайшие дни понизится на 10-12 градусов и будет ниже нормы на 1-4 единицы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России температура значительно понизится, в Краснодарском крае от двузначных положительных температур, которые были ранее, уже не остается следа. В выходные будут преобладать отрицательные значения ночью: минус 2-3 градуса. Дневные температуры будут плюс 1-6. С другой стороны, все-таки давление будет достаточно высокое, начиная с субботы, это обусловит солнечную погоду. Существенных осадков не ожидается, они будут совсем небольшими. И такой температурный фон ниже нормы на 1-2 градуса. Хотя в Ростовской области - даже на 3-4 градуса, вот такое понижение температуры", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что в начале следующей недели и в Краснодарском крае температура будет на 4 градуса ниже нормы. Понижение по сравнению с предыдущими днями будет составлять в целом 10-12 градусов.