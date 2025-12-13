В челябинской микропыли обнаружили опасные для детей металлы

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) рекомендовали жителям Челябинска чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от ковров и книг в детских комнатах, так как обнаружили в зданиях города микропыль, содержащую металлы, которые могут вызывать заболевания органов дыхания у детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Существенным открытием ученых ЮУрГУ стал тот факт, что в период высокого загрязнения воздуха для 40% проб наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций пыли PM2.5. Результаты исследования опубликованы в престижном международном журнале "Экология человека" (Human Ecology), входящем в базы Scopus и Web of Science", - сказали в вузе.

Там пояснили, что пробы пыли зимой и летом текущего года отбирали доценты Татьяна Крупнова и Ольга Ракова. Они использовали особые устройства (каскадные импакторы). Пробы собирались в аудиториях, лабораториях ЮУрГУ, общежитиях и челябинских квартирах. Затем ученый Института минералогии УрО РАН Светлана Гаврилкина выяснила, что в этих пробах содержатся алюминий, мышьяк, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, марганец, никель, свинец и цинк.

"Эти элементы могут влиять на органы дыхания и нервную систему. Для детей уровень риска варьировался от настораживающего до высокого, при этом для органов дыхания - в большей степени", - сказали в вузе.

Проанализировав ситуацию, ученые советуют жителям города выбирать квартиры с окнами, выходящими во двор, установить специальные системы кондиционирования и очистки воздуха. Также избегать в детских комнатах книг и ковров, которые обычно накапливают пыль. Кроме того, не следует использовать благовония, курить. Необходимо как можно чаще проводить влажную уборку помещений.