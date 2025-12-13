Россиянам необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2023 году

Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Водительские удостоверения, срок действия которых истек в течение 2023 года и автоматически был продлен, необходимо будет заменить, в 2026 году они будут недействительными. Как сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев, в 2025 году закончится период автоматического продления водительских прав.

"Все водительские удостоверения, которые действовали до конца 2025 года, они продлеваются на три года. Автоматическое продление прав до 31 декабря 2025 года действует и все. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на 3 года не будет", - сказал он.

Соответственно, водители, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически с 1 января по 31 декабря 2023 года на три года, в 2026 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

В пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС сообщили, что выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов. Заявителю необходимо представить паспорт. Кроме того, потребуется медицинское заключение об отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также при наличии российское национальное водительское удостоверение.

Водители, которые намерены выехать за пределы России, должны будут заменить водительские права, срок действия которых завершился, в любом случае. Возможность их автоматического продления распространяется только на территории страны. Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.