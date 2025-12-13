В Москве ожидаются облачность и до 5 градусов мороза

В ночь на 14 декабря температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и температура до минус 5 градусов ожидаются в Москве 13 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 3-5 градусов мороза, в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 7 - минус 2 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.