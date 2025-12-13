В Твери предложили использовать энергию из отходов для утилизации ТБО

Проект планируется реализовать в течение пяти лет

ТВЕРЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) разрабатывают технологию экологичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием энергии, полученной из мусора. Проект планируется реализовать в течение пяти лет, рассказал ТАСС кандидат технических наук, доцент кафедры биотехнологии, химии и стандартизации ТвГТУ Юрий Луговой.

"Идея заключается в том, чтобы использовать потенциал твердых бытовых отходов (полимеров и биомассы) для получения газообразных и жидких энергоносителей, из которых можно получать тепловую и электрическую энергию. В процессе переработки отходов планируется использовать совместное влияние органических составляющих для ускорения термодеструкции, что приведет к снижению энергозатрат на утилизацию мусора", - пояснил ученый.

Проект поддержан грантом Российского научного фонда. Как отметил эксперт, для повышения эффективности процесса планируется разработать каталитическую систему, способную увеличить количество и качество получаемых энергоносителей из отходов. "Настоящий проект находится на стадии лабораторного исследования. Срок выхода на уровень пилотного проекта - не менее 5 лет. В случае успешного завершения исследования будет создана технология переработки органических отходов (в том числе полимерных), которая будет способствовать решению экологических проблем, связанных с переработкой ТБО", - добавил ученый.