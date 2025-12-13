Мособлдума: незаконная рубка новогодней ели может грозить лишением свободы

Помимо уголовной ответственности также предусматривается штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Самовольная рубка деревьев является серьезным правонарушением, за которое в зависимости от причиненного ущерба предусматривается наказание от штрафа до лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

"В преддверии Нового года хочу напомнить жителям о важности бережного отношения к нашему лесу. Новогодняя ель - это символ праздника, но добывать ее нужно исключительно законным путем. Самовольная рубка даже одной елочки - серьезное правонарушение, которое влечет за собой суровые штрафы", - сказал Шапкин.

Он добавил, что ущерб от незаконной вырубки оценивается по-разному: если он не превысит 5 тыс. рублей, наступает административная ответственность, что влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

"Если в действиях лица установлены признаки незаконной рубки лесных и (или) иных насаждений в значительном, крупном или особо крупном размерах, предусмотрена уголовная ответственность, санкция которой предусматривает в том числе и лишение свободы на срок до семи лет", - отметил Шапкин.

Он подчеркнул, что помимо уголовной ответственности также предусматривается штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Кроме того, в зависимости от ситуации может быть лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Депутат напомнил, что декабре в Подмосковье будут работать более 170 елочных базаров. "Тем, кто предпочитает искусственную елку, наполнить дом хвойным ароматом поможет лапник. Его также можно легально приобрести на тех же елочных базарах по 80-100 рублей за штуку. Он и пахнет чудесно, и атмосферу создает. Главный посыл прост: не рубите лес сами - приходите на официальные базары, где вам предложат качественные, легальные деревья, выращенные в специальных питомниках. Так мы сохраним наши подмосковные леса и встретим Новый год по-настоящему красиво", - заключил депутат.