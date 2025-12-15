Американский славист и фотограф Брумфилд рассказал в посольстве РФ о новой книге

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Профессор Тулейнского университета (штат Луизиана) Уильям Брумфилд, являющийся одним из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчеству, рассказал на лекции в посольстве РФ в Вашингтоне о своих поездках по российским городам и о работе над недавно опубликованной книгой.

Как отметил глава диппредставительства России в США Александр Дарчиев, представляя Брумфилда, исследователь "посвятил свою жизнь и профессиональную карьеру тому, чтобы изучать и запечатлевать русское культурно-историческое наследие". Посол назвал Брумфилда образцом "стремящейся души, чей фотоаппарат и настойчивость сломали барьеры холодной войны". "Такое мужество очень нужно сегодня, чтобы сломать новые барьеры и вновь привести в норму российско-американские отношения", - подчеркнул дипломат. Он назвал "по-настоящему удивительной" новую книгу Брумфилда о русском деревянном зодчестве "Из леса до степи" (From Forest to Steppe). Она ранее в 2025 году вышла в США на английском языке.

Профессор, который является автором множества книг об архитектуре России, во время часовой лекции поделился впечатлениями от продолжительных поездок по городам СССР и РФ в последние десятилетия, показал свои снимки памятников архитектуры и природы России, дал высокую оценку сотрудничеству с российскими специалистами и исследователями. "Россия и культура России помогла мне осознать, кто я", - отметил Брумфилд. "Россия и культура России дали мне этот подарок и я возвращаю его миру", - добавил он.

Исследователь в беседе с корреспондентом ТАСС на вопрос о том, какие места в России произвели на него наибольшее впечатление за годы поездок, ответил: "Вологда, но это и некоторые небольшие деревни, такие как Кижма. Это также Томск в Сибири, где много деревянных построек; Якутск, там очень интересная деревянная архитектура".

"Это все в книге. Вся страна с северо-запада до Владивостока, везде деревянная архитектура. И я пытался найти интересные или показательные постройки, которые по-настоящему рассказывают что-то о культуре", - добавил профессор, говоря о содержании новой книги. Он не исключил, что в будущем она выйдет в России на русском языке.

Интерес к русской культуре

Брумфилд, говоря о том, как он изначально заинтересовался русской культурой, отметил, что на него произвела огромное впечатление музыка Петра Чайковского и роман Льва Толстого "Война и мир". "В начале была музыка и литература. Поэтому я решил изучать русский в Университете Джона Хопкинса", - отметил он. "Я начал с этого. Но этого не было бы, если я не читал эту литературу, будучи подростком", - сказал он корреспонденту ТАСС.

На лекции присутствовали, в частности, сотрудники посольства РФ, соотечественники, ученики школы при диппредставительстве РФ.

Брумфилд в 2019 году, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, был удостоен ордена Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. Во время лекции в посольстве к пиджаку Брумфилда был приколот этот орден.