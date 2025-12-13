Прошунин: запуск парома Seabridge создаст неудобства для жителей и туристов

Глава города также подчеркнул, что его запуск представляет угрозу безопасности

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Запуск грузопассажирского парома Seabridge из турецкого Трабзона в Сочи небезопасен и создаст дискомфорт для жителей и гостей курорта. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава администрации города Андрей Прошунин.

Компания - организатор маршрута в октябре без согласия принимающей стороны выполнила тестовый рейс парома. Тогда власти Краснодарского края заявляли, что заинтересованы в развитии морского сообщения, однако его запуск на регулярной основе является преждевременным и небезопасным.

"Мы рассмотрели с разных сторон этот вопрос и приняли решение, что на сегодняшний день данный паром для города, в первую очередь, небезопасен. Во-вторых, он создаст дискомфорт для жителей и гостей города Сочи", - сказал Прошунин, отвечая на вопрос о возможном запуске грузопассажирского сообщения между портами Сочи и Трабзона.

Мэр курорта также отметил, что в доолимпийский период действовала паромная линия между Сочи и Трабзоном и даже тогда в связи с этим жители и гости города жаловались на неудобства и отсутствие безопасности. "Портовая зона находится в центре Сочи и является его визитной карточкой. Представляете, что в тот момент (когда паром заходил в порт Сочи - прим. ТАСС) происходило? То есть [портовая и городская] инфраструктура абсолютно не готовы [к запуску парома]", - пояснил Прошунин.

Как подчеркнул мэр, несмотря на ситуацию с паромом из Трабзона, зарубежные направления в целом в Сочи не приостановлены. В частности в Турцию из Сочи можно отправиться из аэропорта, также курсирует лайнер Astoria Grande, совершающий еженедельные круизы с заходом в Стамбул и другие города.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.