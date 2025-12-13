Москалькова: РФ готова принять выгоняемых из Латвии россиян

Унижающее достоинство отношение к людям наблюдается в прибалтийской республике уже много лет, заявила уполномоченный по правам человека

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Выдворение из Латвии проживающих там россиян, которые не смогли подтвердить знание латышского языка, беспрецедентно, в России разработан комплекс мер для их приема. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью ТАСС.

Ранее власти Латвии установили крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании.

"Сегодня министерство иностранных дел вместе с другими государственными органами разработало большой комплекс мероприятий по возможности принять людей, принудительно депортируемых, выдворяемых из страны. Конечно, случай абсолютно беспрецедентный", - сказала Москалькова.

Она добавила, что такое отношение к людям, унижающее человеческое достоинство, наблюдается в Латвии на протяжении уже многих лет. "Неоднократно мы говорили о так называемом негражданстве, которое сегодня приобрело более уродливые формы. Формы, которые иначе как массовым нарушением прав человека, попиранием международных норм права не назовешь", - сказала Москалькова, отметив, что она хотела бы, чтобы органы ООН тоже реагировали на эти факты.