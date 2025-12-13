В МВД пояснили, когда для получения ВНЖ мужчины-иностранцы должны отслужить

От выполнения условий освобождены только граждане Белоруссии, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчины - граждане иностранных государств для получения вида на жительство в России по некоторым основаниям должны заключить контракт о прохождении военной службы с ВС РФ на срок не менее года или предоставить документы, подтверждающие негодность к ней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Для получения вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства из числа дееспособных мужчин в возрасте от 18 до 65 лет <...> должны соответствовать одному из условий, связанных с прохождением военной службы по контракту: заключение контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года", - сказали в пресс-центре.

Еще одно условие - это увольнение с военной службы по возрасту, истечению срока военной службы по призыву или срока контракта, а также по состоянию здоровья (подпункты "а", "б", "в" и "г" пункта 1 статьи 51 закона "О воинской обязанности и военной службе"). "Признание иностранного гражданина негодным к военной службе при поступлении на военную службу по контракту", - также указано в перечне условий, которым должны соответствовать мужчины-иностранцы при подаче заявления на получения ВНЖ в России.

В ведомстве пояснили, что указанные требования касаются тех, кто подает документы на ВНЖ, прожив в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание (РВП), или имеет ребенка, рожденного в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в стране, родителя или совершеннолетнего ребенка, состоящих в гражданстве РФ и постоянно проживающих в ней. Кроме того, требования касаются тех, кто ранее был в гражданстве РФ, но прекратил его в связи с добровольным волеизъявлением.

От выполнения обозначенных условий освобождены граждане Белоруссии. "Каких-либо исключений в отношении других иностранных граждан <...> не предусмотрено", - подчеркнули в МВД.

Территориальные органы МВД России учитывают преференционный порядок реализации указанных положений, подчеркнули в МВД. "Иностранный гражданин, получивший право на временное проживание в рамках указа №702, вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание. Количество таких обращений не ограничено", - подытожили в ведомстве.