В Москве проведут бесплатные экскурсии "Новогоднее сияние Тверской"

Проводить их будет популярный блогер и историк Даниил Давыдов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Москвы продолжает цикл бесплатных авторских экскурсий по знаковым объектам столицы "Капитальная Москва", экскурсоводом в которых выступает известный блогер-историк Даниил Давыдов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Декабрьский маршрут в рамках цикла "Капитальная Москва" называется "Новогоднее сияние Тверской". Отправной точкой станет дом №11 на 1-й Тверской-Ямской улице, построенный в 1940 году архитекторами А. В. Мезьером и Л. З. Чериковером при участии К. Н. Иванова. Затем экскурсанты увидят недавно отремонтированный дом №16 в 1-м Тверском-Ямском переулке, который был возведен в 1938 году по индивидуальному проекту архитектором И. М. Ткачом в постконструктивистском стиле. Запоминающийся фасад здания украшен нишами, лопатками, пилястрами и сандриками. На уровне 3-5-го этажей архитектор разместил необычное декоративное панно из филенок", - говорится в сообщении.

Кроме того, маршрут пройдет мимо жилого дома РЖСК работников просвещения "Первый шаг" на Тверском бульваре (Тверской бульвар, д. 20, строение 4). Он был построен в 1928 году по индивидуальному проекту инженера Н. С. Жукова в стиле авангард. Изначально здание было четырехэтажным, в 1941 году его надстроили еще двумя этажами. Завершится новогодняя прогулка у знаменитого жилого дома, расположенного по адресу: ул. Тверская, д. 6, стр. 6. Уникальный московский памятник архитектуры - Саввинское подворье. Здание было построено в 1905-1907 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова в неорусском стиле с элементами модерна и барокко.

"Экскурсии пройдут 13 и 20 декабря в 11:00. Предварительная запись не требуется. Продолжительность каждой экскурсии - 2 часа. Желающим необходимо подойти в указанное время к месту старта. Даниил Давыдов будет ждать всех возле дома №11 на 1-й Тверской-Ямской улице напротив 7-го подъезда", - заключается в анонсе.

Всего в столичную программу капремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов.