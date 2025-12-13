Регионы Северо-Запада ожидает похолодание с морозами до минус 33

Холоднее всего будет в Республике Коми, сообщили региональные синоптики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Практически во всех регионах СЗФО в ближайшие выходные ожидается похолодание, в отдельных - снегопады и метель. Холоднее всего будет в Республике Коми, до 33 градусов мороза, сообщили региональные синоптики.

В выходные дни 13-14 декабря на погоду в Архангельской области окажет влияние циклон. "Пройдет снег, метель. Ветер северных направлений умеренный, в субботу местами сильный. Температура воздуха минус 4-9, при прояснениях минус 13-18 градусов", - сообщает Севгидромет. В Ненецком автономном округе (НАО) будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможна метель. Ветер северо-восточный и северный, 9-14 м/с, местами порывы до 24 м/с. Температура минус 15-20 градусов, местами до минус пяти. В Республике Коми продолжится похолодание. В субботу ночью и днем прогнозируется 11-16 градусов мороза, местами умеренные снегопады и ветер до 8-13 м/с. В воскресенье температура понизится: на севере региона до 15-20 градусов мороза, при прояснениях - до минус 26; на юге республики ожидается 10-15 градусов мороза. В ночь на понедельник температура опустится до минус 33, прогнозирует ЦГМС Коми.

Похолодание захватит и Вологодскую область. В ночь на субботу температура воздуха опустится до 5-10 градусов мороза, сохранится порывистый ветер. В воскресенье похолодание усилится, столбики термометров опустятся до минус 6-11 градусов, по востоку до минус 16. В ночь на понедельник морозы окрепнут до минус 11-16 градусов, на крайнем востоке области - до минус 20, днем - 7-12 градусов ниже нуля. На этих выходных в Мурманской области также похолодает, местами ожидается снег. В субботу температура воздуха от минус 6 до минус 11 градусов, при прояснениях до 20 градусов мороза. В воскресенье еще холоднее - минус 13-18 градусов, при прояснениях до минус 28. В субботу в Карелии будет облачно. По восточным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ночью минус 4-9, местами по северным районам до минус 12 градусов; днем минус 3-8 градусов, местами до минус 11.

"В предстоящие выходные с северным ветром в тылу уходящего циклона в Новгородскую область заглянет настоящая зима, кое-где припорошив землю снегом. Температурный фон будет понижаться и уже завтра в течение суток ожидается от минус 5 до минус 10 градусов Цельсия. В воскресенье в ночные часы минус 8 - минус 13 градусов Цельсия, местами до минус 16, днем минус 4-9 градусов. В Великом Новгороде без существенных осадков, температура воздуха в течение суток минус 6-8 градусов. В воскресение ночью еще холоднее: минус 9-11, днем минус 4-6 градусов и без осадков", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

По данным Псковского ЦГМС, на выходных в регионе ожидается солнечная и морозная погода. 13 декабря на территории области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью минус 4-9, днем минус 1-6. С понедельника синоптики прогнозируют потепление и снег.

Самый западный регион

В Калининградской области в выходные дни будет намного прохладнее, чем в начале недели с дневными температурами до плюс 10 градусов тепла. В субботу в самом западном регионе страны будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Ночью средняя температура воздуха составит минус 1 - плюс 4, днем от плюс 1 до плюс 6 градусов. Немного теплее будет в воскресенье: ночью плюс 1-5, днем - плюс 3-7 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер юго-западный, западный: ночью 6-11 м/с, днем до 14 м/с. В Калининграде, по данным регионального Гидрометцентра, в субботу днем до 5 градусов тепла, в воскресенье - на один градус выше, ожидаются осадки в виде небольшого дождя.