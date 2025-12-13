Асаул: Мосгортранс готов рассмотреть заявки на свадебные церемонии в электробусах

Вероятно, это не так празднично, однако, если появится спрос, такая возможность будет рассмотрена, отметил гендиректор предприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" готов рассмотреть предложения молодоженов о проведении церемоний бракосочетания в московских электробусах, если на это будет спрос. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул.

"В рамках проекта мэра Москвы "Московские адреса счастья" регистрацию браков проводят на нашей площадке на Северном речном вокзале. Будущие молодожены могут сделать очень красивые фотосессии, насладиться панорамными видами на Химкинское водохранилище, подняться на крышу и пройтись по парадным залам. В электробусе, наверное, жениться не очень празднично все-таки. Хотя, если спрос будет, мы подумаем над этим. Почему нет?" - сказал он.

По его словам, площадка на Северном речном вокзале пользуется популярностью, в прошедшем сезоне здесь заключили брак почти 170 пар.

Как сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин, каждая десятая пара выбирает для свадебной церемонии в Москве необычную площадку. На выбор больше 30 мест - от старинных усадеб до небоскребов. Среди необычных локаций - колесо обозрения "Солнце Москвы", Останкинская телебашня, станция метро "Маяковская". Помимо этого, столичные ЗАГСы проводят тематические свадебные церемонии: верхом на конях, в окружении цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке и в свадебном шатре в Екатерининском парке с участием звездных гостей.

Полный текст интервью будет опубликован 14 декабря в 09:00.