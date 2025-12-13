В ГД призвали увеличить часы математики и русского вместо "непонятных предметов"

Современная школьная программа постоянно усложняется, из-за чего растет нагрузка и на учеников, и на преподавателей, отметил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Современная школьная программа перегружена лишними предметами при нехватке часов по классическим дисциплинам, таким как русский и математика. Об этом заявил ТАСС лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя предложения увеличить сроки обучения в школах для более полного освоения всей программы.

"Программа разбухает за счет непонятных предметов, в то время как современной школе очень не хватает часов для преподавания ключевых дисциплин - русского языка, математики, истории", - заявил депутат.

Миронов назвал изначально неверным подходом "эксперименты со сроками обучения" в школах. По его словам, современная школьная программа постоянно усложняется, из-за чего растет нагрузка и на учеников, и на преподавателей. "Так и хочется сказать: что вы делаете? Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе. На фоне безумной школьной бюрократии у многих происходит быстрое профессиональное выгорание, а тут еще какое-то "Семьеведение" вести. Зачем оно нужно?" - отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос, может ли быть расширена практика оставлять на второй год школьников, не усвоивших программу, Миронов подчеркнул, что к этой мере "перестали прибегать уже в 1970-х годах, и сейчас вряд ли уместно к ней возвращаться". "Лучше оптимизировать программу, избавиться от ЕГЭ, освободить учителей от безумной отчетности, поднять статус педагога, тогда и детям будет легче и интереснее учиться", - уверен парламентарий.