В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Жителей попросили по возможности отложить прогулки и поездки

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

"В связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха по согласованию с региональным управлением МЧС вводим на территории Пензенской области режим повышенной готовности. В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады", - сообщил Мельниченко.

Губернатор попросил жителей по возможности отложить прогулки и поездки, в том числе на личном транспорте. Он также призвал не выходить из дома "без крайней необходимости". Главное управление МЧС по Пензенской области предупредило, что 13 декабря в регионе ожидается сильный снег, местами порывы северо-западного ветра будут достигать 22 м/с.