"Авито услуги": более 50% россиян хотят купить технику или мебель до конца года

Как отметили эксперты, в 2025 году граждане принимают решения особенно быстро: стремятся реализовать планы по обновлению интерьера и инвестициям в саморазвитие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 50% опрошенных россиян намерены совершить крупные покупки до конца года. Об этом сказано в исследовании платформы "Авито услуги", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Более половины россиян (53%) планируют совершить крупные покупки до конца года", - сказано в сообщении.

Так, порядка 53% респондентов собираются приобрести бытовую технику или мебель в ближайший месяц. Лидером спроса стала мелкая бытовая техника (21%), на втором месте - электроника для дома (17%). Покупку мягкой и корпусной мебели рассматривают 14% и 13% соответственно. Кроме того, 43% опрошенных хотят сделать ремонт. Чаще всего косметический (28%), но каждый десятый (11%) готовится к капитальному.

По данным опроса, 26% россиян намерены приобрести годовые образовательные курсы. Наиболее востребованы профессиональная подготовка (8%), IT и бизнес (7%), языковые курсы (6%). Еще 26% планируют покупку годовых абонементов в сфере красоты и здоровья, среди которых лидирует фитнес (15%).

Как отметили эксперты, в 2025 году россияне принимают решения особенно быстро: стремятся реализовать планы по закупке техники, обновлению интерьера и инвестициям в саморазвитие до конца года. "При этом мужчины чаще ориентированы на технологии и капитальный ремонт, а женщины - на комфорт, красоту и организацию быта", - сказано в тексте.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.