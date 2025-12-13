В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Самую низкую температура в Московском регионе зафиксировали в поселке Шаховская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Прошедшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Холодный атмосферный фронт, пересекавший территорию центральных областей Европейской России с севера на юг, вызвал резкое понижение температуры. Так, в Москве, после утренних плюс 5 градусов уже к 16 часам температура опустилась ниже 0 градусов, а субботний ночной минимум, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составил минус 5,8 градуса - это самая низкая температура воздуха, отмеченная в столице с начала осенне-зимнего сезона", - написал он.

По словам Леуса, самая низкая температура в Московском регионе была зафиксирована в поселке Шаховская. Там минимальная температура воздуха опускалась до минус 6,6 градусов.

"Сегодня в условиях порывистого северо-западного ветра дневной рост температуры в столичном регионе будет совсем невелик и составит лишь 1-2 градуса", - добавил Леус. Он указал, что в ближайшие дни столбик термометра опустится еще ниже: в воскресенье в столице ночью ожидается минус 6-8 градусов, по области минус 6-11 градусов, в ночь на понедельник - минус 9-11 градусов и минус 8-13° соответственно. При этом со вторника в столицу придет оттепель, которая продержится как минимум до середины недели, отметил синоптик.