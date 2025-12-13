В РАН призвали не допустить экстрадиции археолога Бутягина на Украину

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) призывает сделать все возможное, чтобы арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин не попал на Украину. Об этом заявил ТАСС вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

"Мне кажется, что медийная поддержка [Бутягина] достаточно весомая, мощная. Что касается правовой поддержки, то думаю, что государственные органы вступятся за нашего коллегу и соотечественника. <…> Надо сделать так, чтобы человек действительно не попал на Украину, это надо сделать", - сказал Макаров.

Польские спецслужбы задержали сотрудника Эрмитажа, российскиого археолога Александра Бутягина на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как пишут СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.