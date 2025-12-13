В Томской области в поселке ввели карантин из-за бешенства

Его снимут через два месяца при выполнении всех требований безопасности

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Карантин из-за выявления случая бешенства у енотовидной собаки введен в поселке Кандинка Томской области, сообщает пресс-служба Госветслужбы региона.

"Причиной установления карантина стало лабораторное подтверждение диагноза у енотовидной собаки, забежавшей в личное подворье в селе Кандинка", - сказано в сообщении.

Уточняется, что карантин снимут через два месяца при выполнении всех требований безопасности.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Переносчиками заболевания могут быть как дикие животные, так и домашние. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.