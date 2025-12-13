Эксперт Бурмистров: зайцы в Москве испытывают дискомфорт из-за отсутствия снега

На время бесснежья они снижают активность и прячутся, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Отсутствие постоянного снежного покрова в Москве заставляет животных, сменивших шубку на белую, проявлять большую осторожность. Об этом ТАСС сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Таяние снега в зимний период более критично для животных, которые на зиму меняют расцветку на белую, например, зайца-беляка, так как он будет заметен издалека. Причем, зайцам отсутствие снега приносит некоторый дискомфорт именно в тех местах, где на них охотятся люди, а не другие обитатели леса. На время бесснежья зверек снижает активность и прячется в "крепких" местах: кустарнике, чащобах и прочем", - сказал Бурмистров.

При этом, как отметил специалист, для таких зверьков как ласка и горностай, которые тоже к зиме белеют, отсутствие снега менее критично: потенциальные враги, такие как филин, лиса и волк, проявляют не очень много интереса к данному виду, из-за того, что этих зверьков трудно поймать, они слишком маленькие и "невкусные".

Бурмистров добавил, когда выпадает первый или свежий снег, животные, которые являются консументами низшего порядка, то есть те, на кого охотятся - это зайцы, косули, лоси, кабаны - предпочитают отсидеться и не делать следов. "Причем если снег выпал на подмороженную землю, то для зверей это хорошо: их поступь становится бесшумной, и они не набивают лапки о лед", - заключил он.