Депутат Выборный назвал необходимым реестр педофилов

Заместитель председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что он не должен быть публичным

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Необходимость в реестре лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, очевидна, однако такой реестр не должен быть публичным. Об этом ТАСС заявил заместитель председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Необходимость в таком инструменте очевидна и продиктована основной целью - предотвращением рецидива и защитой детей, что уже подтверждено успешной практикой во многих странах. Однако ключевым моментом является формат доступа к этому реестру. Эксперты склоняются к необходимости ограниченного и непубличного доступа, чтобы соблюсти баланс между безопасностью и конституционными правами граждан", - сказал он.

Выборный подчеркнул, что вопрос о создании централизованной базы лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, является одним из "наиболее актуальных в сфере обеспечения общественной безопасности". Однако, по словам парламентария, подобный реестр должен стать инструментом для профессионалов, а не "средством самосуда".

Депутат отметил, что необходимо наладить информационный обмен между правоохранителями, медучреждениями и школами для контроля за соблюдением запретов для судимых за педофилию, в том числе при контроле принудительного лечения, которое суд назначает даже после отбытия наказания. Он напомнил, что ранее было принят закон о передаче информации из медучреждений уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) без согласия таких пациентов.

"Также логично, если пользователями реестра будут кадровые службы образовательных и социальных учреждений. Это поможет исключить ситуации, когда преступник, отбывший срок в одном регионе, переезжает и устраивается на работу, связанную с детьми, в другом", - добавил Выборный.