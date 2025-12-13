В Приангарье молодой человек проехал на машине по территории "Мемориала Славы"

Личность нарушителя установлена

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Молодой человек на легковой машине проехал по территории "Мемориала Славы" в городе Зима Иркутской области. Маневры попали на камеру видеонаблюдения, личность нарушителя установлена, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По данному факту полицейские проводят всестороннюю проверку. Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что молодой человек не имеет водительского удостоверения, он катался с друзьями на автомобиле своего отца. Уточняется, что нарушитель извинился перед жителями города за свой поступок.