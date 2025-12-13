Историки подтвердили предположение об основании Омска на 100 лет раньше

Указ царя Михаила Федоровича о необходимости основания острога в устье Оми в 1628 году был найден в Центральном государственном архиве Москвы

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Историки нашли подтверждение в Центральном государственном архиве Москвы предположению на основании раскопок в центре Омска, что поселение, положившее начало городу, было основано не в 1716, а в 1628 году. Об этом сообщил ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

"Указ [царя] Михаила Федоровича о необходимости основания острога в устье Оми в 1628 году был найден в Московском центральном архиве (Центральном государственном архиве Москвы - прим. ТАСС). Уже сейчас научной сообщество России - это археологи и историки - сходятся во мнении, что 1628 год можно считать началом освоения омского Прииртышья Российским государством", - сказал Трофимов.

Он отметил, что укрепленное поселение было создано для служивых людей из Тары, которые отправлялись в походы за солью на более южные территории. "И это был очень важный пункт для закрепления России на юге Западной Сибири", - подчеркнул министр. Он добавил, что раскопки и изучение письменных источников продолжатся.

В 2024 году ТАСС в омском Минкульте рассказали, что в ходе археологических раскопок в устье Оми удалось зафиксировать культурный слой первой половины XVII века. Датировать его удалось по монетам царя Михаила Федоровича (годы правления 1613-1645), предметами, аналогичными найденным при раскопках Тары, старейшего города Омской области.

В настоящий момент годом основания Омска считается 1716 год, когда по указу Петра Первого отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца была основана Омская крепость. Это сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Оми в 500 м от ее впадения в Иртыш. В 1768 году под началом генерал-поручика Ивана Шпрингера началось возведение более мощной второй крепости.